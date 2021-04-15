В Україні з’явиться Національна премія імені Бориса Патона: рішення ВР

Деталі

Проект Закону розроблено з метою увічнення пам’яті видатного українського вченого та організатора науки академіка Бориса Патона шляхом перейменування Державної премії України в галузі науки і техніки в Національну премію України імені Бориса Патона.

Проектом акту пропонується внести зміни до частини другої статті 11 Закону України "Про державні нагороди України", які стосуються перейменування Державної премії України в галузі науки і техніки в Національну премію імені Бориса Патона, а також приведення термінів у відповідність до законів України "Про повну загальну середню освіту", "Про професійну (професійно-технічну) освіту" та "Про вищу освіту”.

Довідково

Борис Патон – державний та громадський діяч, Президент Національної академії наук України, директор Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук України, Герой України, академік. Помер на 101-му році життя 19 серпня 2020 року.