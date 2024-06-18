В Українській аграрній конфедерації розповіли про поширені схеми сірого експорту зерна.

"Сірий" експорт зернових в Україні, за різними оцінками, зараз становить близько 30-35%. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід Козаченко.

Скажу, що, дійсно, "сірий" експорт - це велика проблема. Він сягав понад 50% ще рік тому, зараз його вдалося дещо знизити, але, за різними оцінками, він становить приблизно 30-35% - зазначив Козаченко.

Експерт пояснив, що "сірий" експорт відбувається, коли компанії не платять ПДВ. Також, коли купують товари за готівку, і 20% не отримує бюджет, - це теж "сірий" експорт. Окрім того, "сірим" експортом вважається і перевезення через кордон нелегальної продукції.

"Є схеми, коли використовують іноземні компанії, які тут нібито купують (товари - ред.), але купують, як правило, вони ту продукцію, яку їм продають без сплати ПДВ. Щоб зареєструвати сьогодні іноземну компанію, потрібно максимум 2 тижні. Відкриваєте компанію і теж переходите на ці схеми. Питання таке, про яке всі говорять, але чомусь немає радикальних змін", - додав Козаченко.

Для того, щоб поліпшити ситуацію, на думку експерта, потрібно карати чиновників, які видають за гроші фіктивні документи. Окрім того, за словами Козаченка, потрібно карати і компанії, що займаються "сірим" експортом.

Додамо

Раніше УНН розповідав, як працює схема "сірого" експорту зерна. Для цього нечесні підприємці, зокрема, використовують "ризикові" підприємства. Одним із прикладів є зерновий термінал "Олімпекс", який досі залишається чи не єдиними воротами для "сірого" експорту.

Зокрема, у січні 2021 року правоохоронців зацікавила низка компаній, що займаються експортом зерна та пов'язані з GNT Group одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка. ТОВ "Ферко", ТОВ "Металзюкрайн Корп ЛТД", ТОВ "Зерновий Перевантажувальний Комплекс "Інзерноекспорт" та підприємство "Вторметекспорт", що належать до GNT Group, активно використовували реквізити "ризикових" підприємств для проведення експортних операцій. Під час розслідування територіальне управління БЕБ в Одеській області виявило щонайменше три таких "ризикових" підприємства: ТОВ "АУТСТАФФ 19", ТОВ "АЛІСЕНТА ТРЕЙД" і ТОВ "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Окрім того, слідство встановило, що експортоване зерно зберігалося, зокрема, на складах ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", яке теж підконтрольне Грозі та Науменку.

За результатами розслідування правоохоронці виявили, що жодне зі згаданих "ризикових" підприємств не має підтверджень придбання зернових, які планувалося експортувати, - а це понад 2 тисячі тонн кукурудзи, ячменю, пшениці (це лише те, що було виявлено правоохоронцями під час обшуків). Окрім того, усі ці підприємства порушували вимоги фінансової та податкової звітності, демонстрували нульову прибутковість, занижували податок на прибуток.

Лише в межах цього кримінального провадження, за підрахунками правоохоронців, компанії Грози та Науменка завдали державі збитків на суму майже 37,5 млн грн. При цьому експортером "сірих" зернових було ТОВ "Агірос", що належить відомому контрабандисту Вадиму Альперіну, проти якого РНБО запровадила санкції 2021 року і якого позбавили українського громадянства. А відвантажувала ці зернові, за даними ЗМІ, ще одна підконтрольна Грозі та Науменку компанія "Аттолло Гранум".

Наразі це кримінальне провадження ще розслідується.

Ще одне кримінальне провадження, у якому фігурує компанія Грози та Науменка ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", розслідує територіальне управління БЕБ міста Києва. Воно відкрите роком пізніше, у 2022-му, проте також стосується "сірого" експорту зернових.

Справу розслідують за статтями про ухилення від сплати податків, підробку документів для державних реєстрів, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і незаконне поводження зі зброєю або боєприпасами.

Схема, за якою діяла компанія Грози і Науменка, ідентична тій, що використовувалася раніше, відрізняються лише назви фіктивних компаній, та й то не всі. У ній, зокрема, фігурує згадане вже в іншому кримінальному провадженні ТОВ "АУТСТАФФ 19".

Окрім цієї компанії вони також використовували "ризикові" підприємства "ЕКСПРЕС ВСЕ" та "АГРОТРАНС-ГРУП". З їхньою допомогою, за даними слідства, з терміналу зникло щонайменше 40 тис. т зернових та олійних у 2023 році.