В Украинской аграрной конфедерации рассказали о распространенных схемах серого экспорта зерна

"Серый" экспорт зерновых в Украине, по разным оценкам, сейчас составляет около 30-35%. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко.

Скажу, что, действительно, "серый" экспорт – это большая проблема. Он достигал более 50% еще год назад, сейчас его удалось несколько снизить, но, по разным оценкам, он составляет примерно 30-35% - отметил Козаченко.

Эксперт объяснил, что "серый" экспорт происходит, когда компании не платят НДС. Также, когда покупают товары за наличные деньги, и 20% не получает бюджет, - это тоже "серый" экспорт. Кроме того, "серым" экспортом считается и перевозка через границу нелегальной продукции.

"Есть схемы, когда используют иностранные компании, которые здесь якобы покупают (товары – ред.), но покупают, как правило, они ту продукцию, которую им продают без уплаты НДС. Чтобы зарегистрировать сегодня иностранную компанию, нужно максимум 2 недели. Открываете компанию и тоже переходите на эти схемы. Вопрос такой, о котором все говорят, но почему-то нет радикальных изменений", - добавил Козаченко.

Для того, чтобы улучшить ситуацию, по мнению эксперта, нужно наказывать чиновников, которые выдают за деньги фиктивные документы. Кроме того, по словам Козаченко, нужно наказывать и компании, занимающиеся "серым" экспортом.

Добавим

Ранее УНН рассказывал, как работает схема "серого" экспорта зерна. Для этого нечестные предприниматели, в частности, используют "рисковые" предприятия. Одним из примеров является зерновой терминал "Олимпекс", который до сих пор остается едва ли не единственными воротами для "серого" экспорта.

В частности, в январе 2021 года правоохранителей заинтересовал ряд компаний, занимающихся экспортом зерна и связанных с GNT Group одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко. ООО "Ферко", ООО" Металзюкрайн Корп ЛТД", ООО "Зерновой Перегрузочный Комплекс "Инзерноэкспорт" и предприятие "Вторметэкспорт", принадлежащие к GNT Group, активно использовали реквизиты" рисковых" предприятий для проведения экспортных операций. В ходе расследования территориальное управление БЭБ в Одесской области выявило по меньшей мере три таких "рисковых" предприятия: ООО "АУТСТАФФ 19", ООО "АЛИСЕНТА ТРЕЙД" и ООО "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Кроме того, следствие установило, что экспортируемое зерно хранилось, в частности, на складах ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", которое тоже подконтрольно Грозе и Науменко.

По результатам расследования правоохранители обнаружили, что ни одно из упомянутых "рисковых" предприятий не имеет подтверждений приобретения зерновых, которые планировалось экспортировать, - а это более 2 тысяч тонн кукурузы, ячменя, пшеницы (это только то, что было обнаружено правоохранителями во время обысков). Кроме того, все эти предприятия нарушали требования финансовой и налоговой отчетности, демонстрировали нулевую доходность, занижали налог на прибыль.

Только в рамках этого уголовного производства, по подсчетам правоохранителей, компании Грозы и Науменко нанесли государству ущерб на сумму почти 37,5 млн грн. При этом экспортером "серых" зерновых было ООО "Агирос", которое принадлежит известному контрабандисту Вадиму Альперину, против которого СНБО ввела санкции в 2021 году и которого лишили украинского гражданства. А отгружала эти зерновые, по данным СМИ, еще одна подконтрольная Грозе и Науменко компания "Аттолло Гранум".

В настоящее время данное уголовное производство еще расследуется.

Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует компания Грозы и Науменко ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", расследует территориальное управление БЭБ города Киева. Оно открыто годом позже, в 2022-м, однако также касается "серого" экспорта зерновых.

Дело расследуют по статьям об уклонении от уплаты налогов, подделке документов для государственных реестров, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и незаконном обращении с оружием или боеприпасами.

Схема, по которой действовала компания Грозы и Науменко, идентична той, что использовалась ранее, отличаются лишь названия фиктивных компаний, да и то не все. В ней, в частности, фигурирует упомянутое уже в другом уголовном производстве ООО "АУТСТАФФ 19".

Кроме этой компании они также использовали "рисковые" предприятия "ЭКСПРЕС ВСЕ" и "АГРОТРАНС-ГРУП". С их помощью, по данным следствия, из терминала исчезло по меньшей мере 40 тыс. т зерновых и масличных в 2023 году.