В Україні завтра не планують застосовувати графіки відключення світла
Київ • УНН
Вівторок в Україні пройде без обмежень електроспоживання. Укренерго просить не вмикати потужні прилади у вечірні години з 18:00 до 22:00.
Завтра в Україні графіки відключень не будуть діяти, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, у вівторок, застосування заходів обмеження споживання не планується
У компанії закликали обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години з 18:00 до 22:00.
