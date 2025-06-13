В Тель-Авіві скасували ЛГБТ-парад через безпекову загрозу з боку Ірану
Київ • УНН
Влада Тель-Авіва скасувала ЛГБТ-парад через ізраїльські удари по Ірану. Очікується удар Тегерана у відповідь після ліквідації генерала Багрі та вчених-ядерників.
Муніципалітет Тель-Авіва підтвердив, що ЛГБТ-парад, який мав відбутися сьогодні, 13 червня, був скасований після ізраїльських ударів по іранських ядерних та військових цілях. Очікується, що Тегеран завдасть удару у відповідь найближчими годинами, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.
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Очікувалося, що марш, найбільший подібний захід на Близькому Сході, привабить тисячі людей до відомого своєю відкритістю міста, включаючи почесну гостю американську телезірку Кейтлін Дженнер.
Це мав бути перший ЛГБТ-парад у Тель-Авіві з часів до 7 жовтня 2023 року, коли тисячі терористів ХАМАС увірвалися на південь Ізраїлю, убивши близько 1200 людей та захопивши 251 заручника. Це розпалило війну в секторі Гази.
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відеозверненні підтвердив, що Ізраїль завдав удару по ядерних цілях в Ірані, і заявив, що операція триватиме багато днів.
За інформацією ЗМІ, Ізраїль ліквідував командувача армії Ірану Мохаммада Багрі та високопоставлених вчених-ядерників. Цілями також були системи ППО та ракети класу "земля-земля".