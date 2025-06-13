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В Тель-Авіві скасували ЛГБТ-парад через безпекову загрозу з боку Ірану

Київ • УНН

 • 306 перегляди

Влада Тель-Авіва скасувала ЛГБТ-парад через ізраїльські удари по Ірану. Очікується удар Тегерана у відповідь після ліквідації генерала Багрі та вчених-ядерників.

В Тель-Авіві скасували ЛГБТ-парад через безпекову загрозу з боку Ірану

Муніципалітет Тель-Авіва підтвердив, що ЛГБТ-парад, який мав відбутися сьогодні, 13 червня, був скасований після ізраїльських ударів по іранських ядерних та військових цілях. Очікується, що Тегеран завдасть удару у відповідь найближчими годинами, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Очікувалося, що марш, найбільший подібний захід на Близькому Сході, привабить тисячі людей до відомого своєю відкритістю міста, включаючи почесну гостю американську телезірку Кейтлін Дженнер.

Це мав бути перший ЛГБТ-парад у Тель-Авіві з часів до 7 жовтня 2023 року, коли тисячі терористів ХАМАС увірвалися на південь Ізраїлю, убивши близько 1200 людей та захопивши 251 заручника. Це розпалило війну в секторі Гази.

Доповнення

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відеозверненні підтвердив, що Ізраїль завдав удару по ядерних цілях в Ірані, і заявив, що операція триватиме багато днів.

За інформацією ЗМІ, Ізраїль ліквідував командувача армії Ірану Мохаммада Багрі та високопоставлених вчених-ядерників. Цілями також були системи ППО та ракети класу "земля-земля".

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Israel
Беньямін Нетаньягу
Сектор Гази
Іран
Тель-Авів
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