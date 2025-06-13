В Тель-Авиве отменили ЛГБТ-парад из-за угрозы безопасности со стороны Ирана

Муниципалитет Тель-Авива подтвердил, что ЛГБТ-парад, который должен был состояться сегодня, 13 июня, был отменен после израильских ударов по иранским ядерным и военным целям. Ожидается, что Тегеран нанесет ответный удар в ближайшие часы, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Ожидалось, что марш, крупнейшее подобное мероприятие на Ближнем Востоке, привлечет тысячи людей в известный своей открытостью город, включая почетную гостью американскую телезвезду Кейтлин Дженнер.

Это должен был быть первый ЛГБТ-парад в Тель-Авиве со времен до 7 октября 2023 года, когда тысячи террористов ХАМАС ворвались на юг Израиля, убив около 1200 человек и захватив 251 заложника. Это разожгло войну в секторе Газа.

Дополнение

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении подтвердил, что Израиль нанес удар по ядерным целям в Иране, и заявил, что операция будет продолжаться много дней.

По информации СМИ, Израиль ликвидировал командующего армией Ирана Мохаммада Багри и высокопоставленных ученых-ядерщиков. Целями также были системы ПВО и ракеты класса "земля-земля".