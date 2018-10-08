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В окупованому Антрациті вщент згорів торговий центр

В окупованому Антрациті вщент згорів торговий центр

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. В окупованому місті Антрацит Луганської області сталася пожежа в торговому центрі. Про це повідомив Уповноважений з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

За словами Лисянського, пожежа сталася 6 жовтня.

"Тільки, що повідомили, що на окупованій території Луганської області в м. Антрацит (це моє рідне місто), у центрі міста, згорів торговий центр "Маяк". ... Я зв'язався з місцевими лікарями. Жертв начебто немає, але я ще перевіряю інформацію", – проінформував представник Омбудсмена.

Він додав, що окупаційна влада замовчує інформацію. Жителі скаржаться, що пожежна служба приїхала з великим запізненням.

Крім того, як повідомив Лисянський, протягом минулого тижня на окупованій території Луганської області відбувалися віялові відключення електрики. І саме з цим місцеві жителі пов'язують пожежу.

"Раніше так зване "Міністерство палива та енергетики" НВФ "ЛНР" повідомляло, що з вечора 6.10.2018 до 5:00 7.10.2018 проводитимуться планові ремонтні роботи, і, за їхніми заявами, дефіцит електроенергії на цей період буде відчутний, тобто іншими словами – перебої електроенергії. Саме в цей період і сталася пожежа. У пожежної служби, яка приїхала на місце пригоди, було недостатньо води, і приїхали пожежники з запізненням", – зазначив представник Омбудсмена.

Нагадаємо, у торговому центрі польської Білостоці спрацював вибуховий пристрій.

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