В Одесі на будівництві чоловік впав у 3-метровий котлован
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Одесі на будівництві травмувався чоловік, він впав у 3-метровий котлован. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
"Під час виконання будівельних робіт на Гагарінському плато 47-річний чоловік упав в триметровий котлован, внаслідок чого був травмований та госпіталізований до медичного закладу", - сказано у повідомленні.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.
Встановлюються обставини події, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Києві судитимуть посадовця, з вини якого на будівництві загинув 17-річний юнак.