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В Одесі на будівництві чоловік впав у 3-метровий котлован

В Одесі на будівництві чоловік впав у 3-метровий котлован

Київ • УНН

 • 17983 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Одесі на будівництві травмувався чоловік, він впав у 3-метровий котлован. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

"Під час виконання будівельних робіт на Гагарінському плато 47-річний чоловік упав в триметровий котлован, внаслідок чого був травмований та госпіталізований до медичного закладу", - сказано у повідомленні.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.

Встановлюються обставини події, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві судитимуть посадовця, з вини якого на будівництві загинув 17-річний юнак. 

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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