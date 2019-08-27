У Києві судитимуть посадовця, з вини якого на будівництві загинув 17-річний юнак
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У столиці завершено досудове слідство відносно посадовця приватного підприємства, з вини якого на будівництві загинув неповнолітній хлопець. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури міста Києва.
Трагедія сталася 12 лютого 2018 року на будівельному майданчику у Подільському районі.
За даними слідства, заступник директора з виробництва, порушуючи вимоги нормативних актів про охорону праці, залучив неповнолітнього до виконання робіт з оббивання бетону на палях у котловані. Під час цих робіт у котловані відбувся зсув бетонних блоків, які смертельно травмували юнака.
За результатами досудового розслідування встановлено, що на будівництві не були створені безпечні умови праці, роботи виконувалися без проекту, не було перевірено надійність кріплення стінок виїмки та не розроблено заходів безпечного виконання сумісних робіт.
Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).
Крім того, з метою забезпечення цивільного позову батьків загиблого, судом задоволено клопотання місцевої прокуратури та накладено арешт на земельну ділянку площею 2 га та житловий будинок, що належать підозрюваному.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, в травні цього року посадовцю оголосили про підозру.