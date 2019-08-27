В Киеве будут судить чиновника, по вине которого на стройке погиб 17-летний юноша
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В столице завершено досудебное следствие в отношении должностного лица частного предприятия, по вине которого на стройке погиб несовершеннолетний парень. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
Трагедия произошла 12 февраля 2018 года на строительной площадке в Подольском районе.
По данным следствия, заместитель директора по производству, в нарушение требований нормативных актов об охране труда, привлек несовершеннолетнего к выполнению работ по обивке бетона на сваях в котловане. Во время этих работ в котловане произошло смещение бетонных блоков, которые смертельно травмировали юношу.
По результатам предварительного расследования установлено, что на стройке не были созданы безопасные условия труда, работы выполнялись без проекта, не было проверено надежность крепления стенок выемки и не разработано мероприятия безопасного выполнения совместных работ.
Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).
Кроме того, с целью обеспечения гражданского иска родителей погибшего, судом удовлетворено ходатайство местной прокуратуры и наложен арест на земельный участок площадью 2 га и жилой дом, принадлежащих подозреваемому.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, в мае этого года должностному лицу объявили о подозрении.