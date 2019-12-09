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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103054 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 73272 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103147 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115940 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146361 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147257 просмотра

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В Одессе на строительстве мужчина упал в 3-метровый котлован

В Одессе на строительстве мужчина упал в 3-метровый котлован

Киев  •  УНН

 • 17982 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Одессе на строительстве травмировался человек, он упал в 3-метровый котлован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

"Во время выполнения строительных работ на Гагаринском плато 47-летний мужчина упал в трехметровый котлован, в результате чего был травмирован и госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве будут судить чиновника, по вине которого на стройке погиб 17-летний юноша.

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