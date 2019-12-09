В Одессе на строительстве мужчина упал в 3-метровый котлован
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Одессе на строительстве травмировался человек, он упал в 3-метровый котлован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
"Во время выполнения строительных работ на Гагаринском плато 47-летний мужчина упал в трехметровый котлован, в результате чего был травмирован и госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.
Устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве будут судить чиновника, по вине которого на стройке погиб 17-летний юноша.