В очікуванні на F-16: Олещук показав бойову роботу українських льотчиків по ворожих цілях
Київ • УНН
Українські пілоти успішно захищають небо винищувачами радянських часів як показано у відео, оприлюдненому командувачем Повітряних сил Збройних сил України, в якому демонструються бойові вильоти пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряного командування "Центр".
Пілоти 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" успішно тримають оборону на перевірених радянських винищувачах. Відео бойової роботи пілотів оприлюднив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, передає УНН.
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Наразі наші пілоти витискають усе можливе із наявної на озброєнні техніки радянського виробництва. Наземний персонал підтримує ці літаки в боєздатному стані і робить усе, щоб вберегти їх від ворожих очей
Генерал виклав відео з кабіни пілотів, на якому видно щоденну роботу українських льотчиків. Зокрема, на кадрах можна помітити перехоплення ворожого БПЛА та момент скидання керованої авіабомби JDAM-ER.
Швидкого ефекту від отримання F-16 не очікується, оскільки пілоти мають адаптуватися до повітряного простору України17.06.24, 13:39 • 15463 перегляди
Як розповів сам Олещук на відео робота пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряного командування "Центр".
Переконаний, що із надходженням до усіх бригад тактичної авіації Повітряних Сил західних літаків, ця робота буде значно ефективнішою
Нагадаємо
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що Київ вживає всі необхідні заходи, аби ефективно забезпечити роботу винищувачів F-16 та їх розміщення на території України.