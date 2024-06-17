Киев • УНН
Украинские пилоты успешно защищают небо истребителями советских времен как показано в видео, обнародованном командующим Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в котором демонстрируются боевые вылеты пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр".
Пилоты 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" успешно держат оборону на проверенных советских истребителях. Видео боевой работы пилотов обнародовал командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.
Детали
Сейчас наши пилоты выжимают все возможное из имеющейся на вооружении техники советского производства. Наземный персонал поддерживает эти самолеты в боеспособном состоянии и делает все, чтобы уберечь их от вражеских глаз
Генерал выложил видео из кабины пилотов, на котором видно ежедневную работу украинских летчиков. В частности, на кадрах можно заметить перехват вражеского БПЛА и момент сброса управляемой авиабомбы JDAM-ER.
Быстрого эффекта от получения F-16 не ожидается, поскольку пилоты должны адаптироваться к воздушному пространству Украины17 июня 2024, 10:39 • 11831 просмотр
Как рассказал сам Олещук на видео работа пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр".
Убежден, что с поступлением во все бригады тактической авиации Воздушных Сил западных самолетов, эта работа будет значительно эффективнее
Напомним
Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что Киев принимает все необходимые меры, чтобы эффективно обеспечить работу истребителей F-16 и их размещение на территории Украины.