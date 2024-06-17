Пилоты 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" успешно держат оборону на проверенных советских истребителях. Видео боевой работы пилотов обнародовал командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

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Сейчас наши пилоты выжимают все возможное из имеющейся на вооружении техники советского производства. Наземный персонал поддерживает эти самолеты в боеспособном состоянии и делает все, чтобы уберечь их от вражеских глаз - говорится в заметке Олещука.

Генерал выложил видео из кабины пилотов, на котором видно ежедневную работу украинских летчиков. В частности, на кадрах можно заметить перехват вражеского БПЛА и момент сброса управляемой авиабомбы JDAM-ER.

Быстрого эффекта от получения F-16 не ожидается, поскольку пилоты должны адаптироваться к воздушному пространству Украины

Как рассказал сам Олещук на видео работа пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр".

Убежден, что с поступлением во все бригады тактической авиации Воздушных Сил западных самолетов, эта работа будет значительно эффективнее - замечает Олещук.

Напомним

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что Киев принимает все необходимые меры, чтобы эффективно обеспечить работу истребителей F-16 и их размещение на территории Украины.