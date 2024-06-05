В Києві суттєвий дефіцит: в YASNO пояснили, чому в столиці такі тривалі відключення електроенергії
Київ • УНН
За словами генерального директора YASNO Сергія Коваленка, у Києві відключення електроенергії можуть тривати довше через велику кількість критично важливої інфраструктури.
У Києві відключення електроенергії можуть бути довшими з огляду на масштаби міста і відповідно кількість критичної інфраструктури. Про це заявив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко, передає УНН.
Деталі
За його словами, наразі ситуація з генерацією електроенергії - незмінна. Україні урахуванням ремонтів блоків та останніми руйнуваннями катастрофічно не вистачає електроенергії.
Тому обмеження будуть. Будуть в графіках. Так, у Київі відключають трохи більше, ніж по решті регіонів. Це повʼязано в тому числі з великою кількістю критичної інфраструктури. Тобто від максимально можливого обʼєму споживання віднімається обʼєм критичної і вже залишок розподіляється між всіма споживачами
Завтра протягом доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень - “Укренерго” 05.06.24, 18:40 • 18690 переглядiв
Доповнення
У ДТЕК заявили, що завтра, 6 червня, на Київ, Київщину, Одещину, Дніпропетровщину та Донеччину - очікують графіки відключень. Як пояснили енергетики, в Києві останнім часом фіксують суттєвий дефіцит електроенергії, тож відключення відбуваються і в світло-сірій зоні.
Важливо: відключення у світло-сірій зоні – це теж відключення за графіком. Якби ситуація дозволяла, в цей час будинки, які потрапляють під цю зону, були б зі світлом
Нагадаємо
За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, тривалість відключень електроенергії та обмеження споживання для побутових споживачів варіюються в різних регіонах через регіональні особливості, такі як частка критично важливої інфраструктури та рівень промислового розвитку.