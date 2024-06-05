В Киеве существенный дефицит: в YASNO объяснили, почему в столице такие длительные отключения электроэнергии

В Киеве отключения электроэнергии могут быть длиннее, учитывая масштабы города и соответственно количество критической инфраструктуры. Об этом заявил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко, передает УНН.

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По его словам, сейчас ситуация с генерацией электроэнергии - неизменна. Украине учетом ремонтов блоков и последними разрушениями катастрофически не хватает электроэнергии.

Поэтому ограничения будут. Будут в графиках. Так, в Киеве отключают чуть больше, чем по остальным регионам. Это связано в том числе с большим количеством критической инфраструктуры. То есть от максимально возможного объема потребления вычитается объем критической и уже остаток распределяется между всеми потребителями - пояснил Коваленко.

Завтра в течение суток будут применяться графики почасовых отключений - ”Укрэнерго"

Дополнение

В ДТЭК заявили, что завтра, 6 июня, Киев, Киевщину, Одесчину, Днепропетровщину и Донетчину - ожидают графики отключений. Как пояснили энергетики, в Киеве в последнее время фиксируют существенный дефицит электроэнергии, поэтому отключения происходят и в светло-серой зоне.

Важно: отключение в светло-серой зоне-это тоже отключение по графику. Если бы ситуация позволяла, в это время дома, попадающие под эту зону, были бы со светом - отмечают в ДТЭК.

Напомним

По словам председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, продолжительность отключений электроэнергии и ограничения потребления для бытовых потребителей варьируются в разных регионах из-за региональных особенностей, таких как доля критически важной инфраструктуры и уровень промышленного развития.