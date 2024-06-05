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На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис
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В Киеве существенный дефицит: в YASNO объяснили, почему в столице такие длительные отключения электроэнергии
По словам генерального директора YASNO Сергея Коваленко, в Киеве отключения электроэнергии могут длиться дольше из-за большого количества критически важной инфраструктуры.
Украина уже начала использовать американское оружие для ударов по россии - СМИ
Украина использовала американское оружие для нанесения ударов по российским батареям ПВО на территории россии. Отмечается, что разрешение Байдена позволяет использовать оружие, предоставленное США, для удара по российским войскам.
Злоумышленники могут использовать проблемы с энергоснабжением и распространять дезинформацию с целью мошенничества
Мошенники могут воспользоваться перебоями в подаче электроэнергии в Украине, создавая поддельные онлайн-ресурсы и распространяя дезинформацию для кражи конфиденциальных данных.
Макрон примет участие в саммите мира в Швейцарии
Президент Франции Эммануэль Макрон лично посетит глобальный мирный саммит в Швейцарии через полторы недели, чтобы расширить политическую и дипломатическую поддержку Украины Францией.
Оккупанты продолжают давить в Серебрянском лесу: продолжаются боевые действия в четырех локациях
Российская армия продолжает оказывать давление в Серебрянском лесу, где продолжаются боевые действия в четырех местах, а также проводит атаки по всей линии фронта, концентрируя усилия на Купянском и Лиманском направлениях.
Германия должна быть готова к войне с Россией, которая может произойти в 2029 году - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости усиления оперативной готовности Вооруженных сил Германии (Бундесвера), чтобы быть готовыми к возможной войне с Россией до 2029 года.
Покровское направление остается самым горячим, оккупанты за сегодня потеряли уже более 350 человек - Генштаб
По данным Генштаба, Покровское направление остается самым горячим. К этому времени количество вражеских атак здесь возросло до 19. Активнее всего российские террористы продолжают давить в районе Сокола.
Оккупанты ударили по курортному поселку в Одесской области: попали по объектам туристической инфраструктуры
Российская армия обстреляла курортный поселок в Одесской области, попав в объекты туристической инфраструктуры. Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.
"Я прощаю его": Фицо заявил, что не держит зла на мужчину, который совершил на него покушение
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что"не испытывает никакой ненависти к человеку, который в меня стрелял". Он пообещал, что не будет подавать на него в суд.
В Японии продолжается падение рождаемости, поэтому власти отменяют порог помощи и инициируют собственное приложение для знакомств
Япония вводит новые меры для повышения рождаемости. Речь идет об отмене порога дохода для получения пособия на ребенка. Также в Токио запускают приложение для знакомств.