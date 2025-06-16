В Ізраїлі кількість загиблих внаслідок ракетних обстрілів зросла до 23, Іран втратив 224 особи

У північному ізраїльському місті Хайфа внаслідок нічних ракетних ударів Ірану загинули троє людей, внаслідок чого кількість жертв нічних обстрілів збільилася до восьми. Таким чином число загиблих від початку конфлікту ізраїльтян складає 23 особи. В Ірані загинуло 224 особи, повідомляють Times of Israel та CNN з посиланням на представника національної служби з надзвичайних ситуацій Ізраїлю Магена Давида Адома та офіційні іранські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що удари було завдано в районі нафтопереробного заводу в Хайфі. Було пошкоджено будівлі та підпалено інфраструктуру.

За даними офісу прем'єр-міністра Ізраїлю, з моменту початку обміну ракетними обстрілами між двома країнами в п'ятницю в Ізраїлі загинуло двадцять три людини. Також міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило, що 287 осіб було госпіталізовано по всій країні протягом ночі внаслідок ракетних обстрілів з боку Ірану по півночі та центральній частині країни.

Зазначається, що одна людина перебуває у важкому стані, а 14 отримали поранення середньої тяжкості. Зокрема двоє дітей перебувають у дитячій лікарні Шнайдера в Петах-Тікві. Більшість інших отримали легкі поранення або перенесли гострий шок.

Міністерство не повідомляє про стан 15 людей, яких доставили до лікарні Мааянеї Хайєшуа в Бней-Браку. Місто на схід від Тель-Авіва було вражене ракетою цієї ночі, в результаті чого загинула одна людина.

Зі свого боку, офіційні ЗМІ Ірану повідомили про щонайменше 224 загиблих іранців.

Доповнення

Іран запустив десятки ракет по Ізраїлю, частина з них перехоплена. Пошуково-рятувальні служби працюють по всій країні, лунають вибухи в Тель-Авіві та Єрусалимі.

США підтримали Ізраїль у перехопленні іранських ракет 13 червня. Інші країни регіону також долучилися до підтримки ППО, як і під час масштабної атаки Ірану у квітні.