В Израиле количество погибших в результате ракетных обстрелов возросло до 23, Иран потерял 224 человека

В северном израильском городе Хайфа в результате ночных ракетных ударов Ирана погибли три человека, в результате чего число жертв ночных обстрелов увеличилось до восьми. Таким образом, число погибших с начала конфликта израильтян составляет 23 человека. В Иране погибло 224 человека, сообщают Times of Israel и CNN со ссылкой на представителя национальной службы по чрезвычайным ситуациям Израиля Магена Давида Адома и официальные иранские СМИ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что удары были нанесены в районе нефтеперерабатывающего завода в Хайфе. Были повреждены здания и подожжена инфраструктура.

По данным офиса премьер-министра Израиля, с момента начала обмена ракетными обстрелами между двумя странами в пятницу в Израиле погибли двадцать три человека. Также министерство здравоохранения Израиля сообщило, что 287 человек были госпитализированы по всей стране в течение ночи в результате ракетных обстрелов со стороны Ирана по северной и центральной части страны.

Отмечается, что один человек находится в тяжелом состоянии, а 14 получили ранения средней тяжести. В частности, двое детей находятся в детской больнице Шнайдера в Петах-Тикве. Большинство других получили легкие ранения или перенесли острый шок.

Министерство не сообщает о состоянии 15 человек, которых доставили в больницу Мааянеи Хайешуа в Бней-Браке. Город к востоку от Тель-Авива был поражен ракетой этой ночью, в результате чего погиб один человек.

Со своей стороны, официальные СМИ Ирана сообщили о по меньшей мере 224 погибших иранцах.

Дополнение

Иран запустил десятки ракет по Израилю, часть из них перехвачена. Поисково-спасательные службы работают по всей стране, раздаются взрывы в Тель-Авиве и Иерусалиме.

США поддержали Израиль в перехвате иранских ракет 13 июня. Другие страны региона также присоединились к поддержке ПВО, как и во время масштабной атаки Ирана в апреле.