В Італії затримали 30 ймовірних мафіозі клану "Секуіно"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. В італійському Неаполі в ході рейду карабінери затримали близько 30 осіб за підозрою в зв'язках із мафіозним кланом "Секуіно". Про це повідомляє УНН з посиланням на видання ANSA.
Слідчий суд міста висунув наказ про арешт - підозрюваних звинувачують у членстві в мафії, здирництві, незаконному продажі зброї та наркотиків.
На переконання сторони обвинувачення, всі злочини ускладнюються цілями і методами мафії.
Зазначається, що голови клану - брати Сальваторе і Нікола Секуіно - віддавали накази прямо з в'язниці, в якій перебувають у даний момент.
Раніше УНН повідомляв, що Італійська поліція заарештувала нового голову сицилійської мафії і 45 інших ймовірних мафіозі, що стало потужним ударом по організованій злочинності на середземноморському острові.
Нагадаємо, попередній "бос босів" "Коза Ностра" Сальваторе Ріїна помер у в'язниці у 2017 році, провівши майже чверть століття за гратами.