На Сицилії заарештували нового боса мафії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Італійська поліція заарештувала нового голову сицилійської мафії і 45 інших ймовірних мафіозі, що стало потужним ударом по організованій злочинності на середземноморському острові. Про це заявив у вівторок віце-прем'єр-міністр країни Луїджі Ді Майо, передає УНН з посиланням на Reuters.
Попередній "бос босів" "Коза Ностри" Сальваторе "Тото" Ріїна помер у в'язниці у минулому році, провівши майже чверть століття за гратами.
Поліція повідомила, що серед заарештованих у вівторок був Сеттімо Мінео, очільник місцевих сімей мафії у сицилійської столиці Палермо. Чиновники повідомили, що недавно його назвали головою мафії острова, відомої як "Коза Ностра".
"Арешти... є один з найбільших ударів, нанесених мафії з боку держави. Мінео був обраний "спадкоємцем" Тото Ріїни після його смерті. В Італії немає більше місця для такого роду покидьків", - зазначив Ді Майо.