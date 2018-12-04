На Сицилії заарештували нового боса мафії

Попередній "бос босів" "Коза Ностри" Сальваторе "Тото" Ріїна помер у в'язниці у минулому році, провівши майже чверть століття за гратами.

Поліція повідомила, що серед заарештованих у вівторок був Сеттімо Мінео, очільник місцевих сімей мафії у сицилійської столиці Палермо. Чиновники повідомили, що недавно його назвали головою мафії острова, відомої як "Коза Ностра".

"Арешти... є один з найбільших ударів, нанесених мафії з боку держави. Мінео був обраний "спадкоємцем" Тото Ріїни після його смерті. В Італії немає більше місця для такого роду покидьків", - зазначив Ді Майо.