В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні - ВМС
Київ • УНН
В Чорному та Азовському морях станом на 12 травня 2025 року немає ворожих кораблів. У Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет.
Станом на 06:00 12.05.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.
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Зазначається, що у Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 7 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор
В ВМС ЗСУ наголошують, що країна-агресорка продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.
Нагадаємо
Представник ГУР Євген Єрін заявив, що Чорне море вже не є безпечним для росіян. Сили оборони продовжують удосконалювати дрони Magura, роблячи їх ще більш ефективними.
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