В Білому домі висловили стурбованість ситуацією в Східному Єрусалимі

Цитата

“Джейк Салліван висловив серйозну стурбованість ситуацією в Єрусалимі, особливо зіткненнями біля Храмової гори в останні дні Рамадана”, — звернули увагу в пресслужбі. Крім того, помічник Байдена заявив про стурбованість США виселенням арабських сімей в районі Шейх-Джаррах. Разом з тим співрозмовники погодилися в тому, що запуск ракет і куль із запальною сумішшю в сторону Ізраїлю неприйнятний.

“Джейк Салліван закликав ізраїльський уряд вжити належних заходів щодо забезпечення спокою в ході святкування Дня Єрусалима. Помічник президента висловив прихильність адміністрації США підтримання миру і стабільності на Близькому Сході”, — йдеться в тексті.

Контекст

Напруженість в Східному Єрусалимі почала зростати з середини квітня, а 7 травня зіткнення між бійцями ізраїльської прикордонної поліції і палестинцями почалися відразу в двох місцях — біля Храмової гори і в районі Шейх-Джаррах, де відповідно до рішення ізраїльського суду силовики здійснюють виселення кількох арабських сімей, що супроводжується акціями протесту місцевого населення і жорстокими сутичками, що не затихають з кінця квітня.

За даними палестинського інформаційного агентства Wafa, основні сутички в п’ятницю ввечері і в ніч на суботу відбувалися біля мечеті Аль-Акса. Ізраїльські силовики стріляли по прихожанам гумовими кулями, а також використовували світлошумові гранати і сльозогінний газ, потім понад 200 поліцейських штурмували двори мечеті і криті молитовні зали, силою примушуючи віруючих покинути Аль-Аксу.