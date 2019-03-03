В Аргентині помер батько президента Франческо Макрі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Батько президента Аргентини і бізнесмен Франческо Макрі помер у віці 88 років. Про це повідомляє Reuters з посиланням на адміністрацію аргентинського президента, передає УНН.
Відзначається, що в адміністрації не повідомили дату і місце його поховання. “Висловлюю повагу і співчуття президенту Маурісіо Макрі і його сім’ї у зв’язку з кончиною його батька Франко Макрі”, — написав у своєму акаунті в Twitter колишній кандидат в президенти і віце-президент Даніель Освальдо Сіол.
Франческо Макрі народився в Римі в 1930 році. У 1946 році він переїхав до Буенос-Айреса і пізніше отримав аргентинське громадянство.
Макрі займався будівельним бізнесом, завідував гірничодобувною галуззю промисловості, телефонним зв’язком, поштою, а також володів автомобільним конгломератом SOCMA. Йому належали холдинг Grupo Macri, більш дрібні фірми і акції низки компаній. У 1998 році його статки оцінювалися в 730 млн доларів.
Маурісіо Макрі став президентом Аргентини в кінці 2015 року.
Як повідомляв УНН, помер один з нобелівських лауреатів.