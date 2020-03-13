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Уряд підтримав можливість проведення онлайн-засідань на тлі ситуації з коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час виїзного засідання уряду ініціював запровадження можливості проведення онлайн-засідання Кабінету міністрів, його підтримали урядовці, передає кореспондент УНН.

“Міністерство цифрової трансформації України подає на розгляд Кабінету міністрів України проект постанови Кабінету міністрів про внесення змін до 14 параграфу регламенту КМУ. Метою прийняття проекту акту є підвищення ефективності діяльності КМУ шляхом передбачення можливості проведення онлайн-засідання уряду. По суті, додається 1 пункт, який говорить про те, що Прем’єр-міністр може прийняти рішення про проведення онлайн засідання КМУ або про онлайн-участь у засіданні членів КМУ", — сказав Федоров.

З його слів, будь-які загрози не повинні блокувати роботу уряду.

Він пообіцяв доопрацювати протягом двох днів з усіма відповідальними міністерствами та відомствами та на початку наступного тижня опублікувати відповідну постанову — до засідання наступного уряду.

На початку засідання віце-прем’єр зазначив, що вносить зазначену пропозицію, “враховуючи загрози, які нас чекають”.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поставив на голосування пункт, озвучений міністром, з урахуванням пропозицій і доопрацюванням в дводенний термін.

Рішення підтримали урядовці.

Нагадаємо, Дмитро Разумков запровадив у ВР карантинні заходи через коронавірус.

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