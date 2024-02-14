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Уряд Нідерландів не погоджується із забороною експорту запчастин для F-35 до Ізраїлю та подає касаційну скаргу

Уряд Нідерландів не погоджується із забороною експорту запчастин для F-35 до Ізраїлю та подає касаційну скаргу

Київ • УНН

 • 25920 перегляди

Уряд Нідерландів оскаржить у Верховному суді країни заборону суду на експорт частин F-35 до Ізраїлю.

Згідно із заявою міністра зовнішньої торгівлі Нідерландів Джеффрі ван Левен, уряд країни оскаржить заборону на експорт частин F-35 до Ізраїлю. Апеляція до Верховного суду країни буде подана, але до винесення остаточного рішення поставки до Ізраїлю припиняються. Про це передає УНН із посиланням на Algemeen Dagblad.

Деталі

Кабінет міністрів Нідерландів "розчарований" рішенням суду Гааги (Gerechtshof The Hague) про заборону експорту в Ізраїль запчастинидля винищувача F-35 з авіабази Woensdrecht. Про це зокрема заявив міністр зовнішньої торгівлі Джеффрі ван Левен. За словами посадовця, суд недостатньо врахував той факт, що держава має формувати свою зовнішню політику. Як вказується, урядом країни наразі подано касаційну скаргу до Верховного суду, який має переглянути попереднє рішення.

Тим часом уряд намагатиметься переконати союзників і партнерів "у незмінній надійності Нідерландів у проекті F-35". Ван Левен побоюється, що внаслідок рішень про заборону експорту , країна втратить логістичний центр для F-35 у Венсдрехті в Брабанті, тому міністр пообіцяв "консультуватися з партнерами, щоб цього не сталося".

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Контекст

Позов до Гааги подали неурядові організації Oxfam Novib, Pax і The Rights Form, які вимагали заборони на експорт, оскільки ізраїльські F-35 сприяли б (можливому) геноциду та серйозним і масштабним порушенням законів війни в секторі Газа. Попередньо суд відхилив позов. У понеділок суд постановив, що справді існує "явний ризик" того, що Ізраїль порушує гуманітарне право в Газі.

Суд постановив, що уряд Нідерландів недостатньо врахував наслідки нападів на населення Гази. Існує великий ризик того, що використання літаків F-35 у секторі Газа порушить міжнародний воєнний стан. 

Напади Ізраїлю забрали непропорційну кількість жертв, у тому числі тисячі дітей

- пише суд.

Судді також посилаються на експортні правила ЄС. Наприклад, вони передбачають, що у ліцензії на експорт військових товарів має бути відмовлено, якщо існує явний ризик того, що вони скоїть серйозні порушення міжнародного гуманітарного права.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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