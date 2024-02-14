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Правительство Нидерландов не соглашается с запретом экспорта запчастей для F-35 в Израиль и подает кассационную жалобу

Правительство Нидерландов не соглашается с запретом экспорта запчастей для F-35 в Израиль и подает кассационную жалобу

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 08:13  •  14974 просмотра

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Правительство Нидерландов обжалует в Верховном суде страны запрет суда на экспорт частей F-35 в Израиль.

Согласно заявлению министра внешней торговли Нидерландов Джеффри ван Левен, правительство страны обжалует запрет на экспорт частей F-35 в Израиль. Апелляция в Верховный суд страны будет подана, но до вынесения окончательного решения поставки в Израиль прекращаются. Об этом передает УНН со ссылкой на Algemeen Dagblad.

Детали

Кабинет министров Нидерландов "разочарован" решением суда Гааги (Gerechtshof The Hague) о запрете экспорта в Израиль запчасти для истребителя F-35 с авиабазы Woensdrecht. Об этом в частности заявил министр внешней торговли Джеффри ван Левен. По словам чиновника, суд недостаточно учел тот факт, что государство должно формировать свою внешнюю политику. Как указывается, правительством страны сейчас подана кассационная жалоба в Верховный суд, который должен пересмотреть предыдущее решение.

Между тем правительство будет пытаться убедить союзников и партнеров "в неизменной надежности Нидерландов в проекте F-35". Ван Левен опасается, что в результате решений о запрете экспорта, страна потеряет логистический центр для F-35 в Венсдрехте в Брабанте, поэтому министр пообещал "консультироваться с партнерами, чтобы этого не произошло".

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Контекст

Иск в Гаагу подали неправительственные организации Oxfam Novib, Pax и The Rights Form, которые требовали запрета на экспорт, поскольку израильские F-35 способствовали бы (возможному) геноциду и серьезным и масштабным нарушениям законов войны в секторе Газа. Предварительно суд отклонил иск. В понедельник суд постановил, что действительно существует "явный риск" того, что Израиль нарушает гуманитарное право в Газе.

Суд постановил, что правительство Нидерландов недостаточно учло последствия нападений на население Газы. Существует большой риск того, что использование самолетов F-35 в секторе Газа нарушит международное военное положение.

Нападения Израиля унесли непропорциональное количество жертв, в том числе тысячи детей

- пишет суд.

Судьи также ссылаются на экспортные правила ЕС. Например, они предусматривают, что в лицензии на экспорт военных товаров должно быть отказано, если существует явный риск того, что они совершит серьезные нарушения международного гуманитарного права.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Правительство Нидерландов не соглашается с запретом экспорта запчастей для F-35 в Израиль и подает кассационную жалобу

Правительство Нидерландов обжалует в Верховном суде страны запрет суда на экспорт частей F-35 в Израиль.

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