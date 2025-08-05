Уряд Ізраїлю розгляне рішення щодо окупації сектору Газа на розширеному засідання - ЗМІ
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу скличе розширене засідання кабінету міністрів для обговорення рішення щодо окупації сектору Гази та угоди про повернення заручників. Нетаньягу розглядає всі доступні варіанти наступних кроків.
Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу скличе розширене засідання кабінету міністрів щоб обговорити рішення щодо окупації сектору Гази та угоду про повернення заручників. Зазначається, що "прем'єр-міністр розглядає всі доступні варіанти щодо наступних кроків", повідомляє The Jerusalem Post, пише УНН.
Деталі
Ізраїльський посадовець повідомив виданню, що після повернення до США спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа після візиту до Ізраїлю було досягнуто "широкого консенсусу щодо того, що угода повинна включати всіх заручників".
У понеділок увечері джерела повідомили газеті The Jerusalem Post, що Нетаньягу прийняв рішення про повну окупацію сектора Газа, включаючи операції в районах, де утримуються заручники.
Терористичне угруповання ХАМАС відреагувало на повідомлення про намір захопити Газу, заявивши: "Погрози Ізраїлю повторюються, нічого не варті та не впливають на наші рішення".
Засідання кабінету міністрів має відбутися після кількох місяців переговорів у Досі між ХАМАС, Ізраїлем та посередниками щодо досягнення угоди про припинення вогню та звільнення заручників.
Доповнення
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу домагатиметься підтримки Кабінету міністрів країни щодо плану повної окупації Сектора Гази, попри заперечення з боку армії.
"Жереб кинуто - ми прагнемо повної окупації Сектора Гази. Операції будуть проводитися навіть у районах, де утримуються заручники. Якщо начальник штабу Армії оборони Ізраїлю не погодиться, він повинен піти у відставку", - цитує видання неназваного високопоставленого чиновника, близького до Нетаньягу.
Велика Британія планує евакуювати до 300 поранених та важкохворих дітей з сектору Гази для лікування на своїй території. З кожною дитиною зможе виїхати опікун, також розглядається евакуація братів-сестер.