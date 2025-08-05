Правительство Израиля рассмотрит решение об оккупации сектора Газа на расширенном заседании - СМИ

$41.790.03
48.350.70
ukenru
Эксклюзив
10:48 • 1228 просмотра
Золото вместо доллара? Как политика Трампа повлияла на доверие к американской валюте в мире
10:24 • 11786 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto
10:08 • 11616 просмотра
Потери российской армии в Украине снизились до минимума с весны 2024 года - Минобороны БританииPhoto
09:54 • 11081 просмотра
В российских ударных дронах обнаружили индийские компоненты - Ермак
06:28 • 20753 просмотра
Массовое отравление детей произошло в лагере во Львовской области: 24 ребенка в больнице
05:35 • 54803 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 98203 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
4 августа, 12:41 • 79059 просмотра
Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 130035 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
4 августа, 11:14 • 158392 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.4м/с
49%
752мм
Популярные новости
российский сбербанк расширяет влияние на оккупированных территориях Украины - ISW5 августа, 01:21 • 14122 просмотра
Война России против Украины стала войной Трампа - CNN5 августа, 01:56 • 35900 просмотра
Удар FPV-дрона по Запорожью: двое раненыхPhoto5 августа, 02:37 • 26314 просмотра
рф атаковала железную дорогу в Лозовой: поврежден вокзал, погиб механик, 10 пострадавшихPhoto05:15 • 22714 просмотра
В РФ нефтезавод компании "Роснефть" остановил половину мощностей, цены на бензин выросли до рекорда06:57 • 38028 просмотра
публикации
Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине10:45 • 2886 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto10:24 • 11786 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией05:35 • 54803 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 98203 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 130035 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Сумская область
Волынская область
Реклама
УНН Lite
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 36914 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 59780 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 53760 просмотра
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 58415 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 361243 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)
Беспилотный летательный аппарат
Нью-Йорк Таймс

Правительство Израиля рассмотрит решение об оккупации сектора Газа на расширенном заседании - СМИ

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созовет расширенное заседание кабинета министров для обсуждения решения об оккупации сектора Газа и соглашения о возвращении заложников. Нетаньяху рассматривает все доступные варианты следующих шагов.

Правительство Израиля рассмотрит решение об оккупации сектора Газа на расширенном заседании - СМИ

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созовет расширенное заседание кабинета министров, чтобы обсудить решение об оккупации сектора Газа и соглашение о возвращении заложников. Отмечается, что "премьер-министр рассматривает все доступные варианты относительно следующих шагов", сообщает The Jerusalem Post, пишет УНН.

Детали

Израильский чиновник сообщил изданию, что после возвращения в США специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа после визита в Израиль был достигнут "широкий консенсус относительно того, что соглашение должно включать всех заложников".

В понедельник вечером источники сообщили газете The Jerusalem Post, что Нетаньяху принял решение о полной оккупации сектора Газа, включая операции в районах, где удерживаются заложники.

Террористическая группировка ХАМАС отреагировала на сообщения о намерении захватить Газу, заявив: "Угрозы Израиля повторяются, ничего не стоят и не влияют на наши решения".

Заседание кабинета министров должно состояться после нескольких месяцев переговоров в Дохе между ХАМАС, Израилем и посредниками по достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Дополнение

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет добиваться поддержки Кабинета министров страны относительно плана полной оккупации Сектора Газа, несмотря на возражения со стороны армии.

"Жребий брошен - мы стремимся к полной оккупации Сектора Газа. Операции будут проводиться даже в районах, где удерживаются заложники. Если начальник штаба Армии обороны Израиля не согласится, он должен уйти в отставку", - цитирует издание неназванного высокопоставленного чиновника, близкого к Нетаньяху.

Великобритания планирует эвакуировать до 300 раненых и тяжелобольных детей из сектора Газа для лечения на своей территории. С каждым ребенком сможет выехать опекун, также рассматривается эвакуация братьев-сестер.

Павел Зинченко

Новости Мира
Израиль
Армия обороны Израиля
Дональд Трамп
Великобритания
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Сектор Газа