Правительство Израиля рассмотрит решение об оккупации сектора Газа на расширенном заседании - СМИ
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созовет расширенное заседание кабинета министров для обсуждения решения об оккупации сектора Газа и соглашения о возвращении заложников. Нетаньяху рассматривает все доступные варианты следующих шагов.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созовет расширенное заседание кабинета министров, чтобы обсудить решение об оккупации сектора Газа и соглашение о возвращении заложников. Отмечается, что "премьер-министр рассматривает все доступные варианты относительно следующих шагов", сообщает The Jerusalem Post, пишет УНН.
Детали
Израильский чиновник сообщил изданию, что после возвращения в США специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа после визита в Израиль был достигнут "широкий консенсус относительно того, что соглашение должно включать всех заложников".
В понедельник вечером источники сообщили газете The Jerusalem Post, что Нетаньяху принял решение о полной оккупации сектора Газа, включая операции в районах, где удерживаются заложники.
Террористическая группировка ХАМАС отреагировала на сообщения о намерении захватить Газу, заявив: "Угрозы Израиля повторяются, ничего не стоят и не влияют на наши решения".
Заседание кабинета министров должно состояться после нескольких месяцев переговоров в Дохе между ХАМАС, Израилем и посредниками по достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.
Дополнение
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет добиваться поддержки Кабинета министров страны относительно плана полной оккупации Сектора Газа, несмотря на возражения со стороны армии.
"Жребий брошен - мы стремимся к полной оккупации Сектора Газа. Операции будут проводиться даже в районах, где удерживаются заложники. Если начальник штаба Армии обороны Израиля не согласится, он должен уйти в отставку", - цитирует издание неназванного высокопоставленного чиновника, близкого к Нетаньяху.
Великобритания планирует эвакуировать до 300 раненых и тяжелобольных детей из сектора Газа для лечения на своей территории. С каждым ребенком сможет выехать опекун, также рассматривается эвакуация братьев-сестер.