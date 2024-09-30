Ураган "Хелен" забрав життя не менше 90 людей у США

Південний Схід США розпочав масштабне прибирання та відновлювальні роботи в неділю, і кількість загиблих наблизилася до 100 після того, як ураган "Хелен" залишив без електрики мільйони людей, зруйнував дороги та мости та спричинив сильні повені від Флориди до Вірджинії, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Як повідомляється, вітри, дощі та штормові хвилі забрали життя не менше 90 людей у ​​Північній Кароліні, Південній Кароліні, Джорджії, Флориді, Теннессі та Вірджинії. Чиновники побоювалися, що буде виявлено ще більше тіл.

Оскільки вежі стільникового зв'язку вийшли з ладу по всьому регіону, сотні людей ще не вийшли на зв'язок з близькими і вважаються зниклими безвісти.

За оцінками страховиків та прогнозистів, збитки становили від 15 до понад 100 мільярдів доларів, оскільки постраждали системи водопостачання, комунікації та найважливіші транспортні шляхи.

У Північній Кароліні майже всі смерті зафіксовано в окрузі Банкомб, де загинуло 30 людей, сказав шериф Квентін Міллер на відеоконференції.

Менеджер округу Евріл Піндер сказала, що вона просить штат про надзвичайну допомогу з продовольством та питною водою. Вулиці в мальовничому місті Ешвілл були затоплені водою.

У Флет-Році, Північна Кароліна, були масові відключення електроенергії, і люди годинами стояли в черзі за бензином.

Приблизно 2,7 мільйона клієнтів по всьому Півдню залишилися без електрики в неділю, повідомив представник Міністерства енергетики США, що на 40% менше, ніж у п'ятницю, після безпрецедентних штормових нагонів, лютих вітрів і небезпечних умов, що поширилися на сотні кілометрів.

Південна Кароліна повідомила про 25 загиблих, Джорджія – про 17, а Флорида – про 11, за словами губернаторів цих штатів.

CNN повідомило про 93 загиблих на Півдні, посилаючись на державних та місцевих чиновників.

Президент США Джо Байден планує відвідати постраждалі райони цього тижня, як тільки він зможе це зробити, не порушуючи роботу екстрених служб, повідомив Білий дім.

У понеділок кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відвідає Валдосту, штат Джорджія, щоб отримати інформацію про наслідки шторму та "сприяти розподілу гуманітарної допомоги", заявили у його кампанії.

Доповнення

У четвер увечері "Хелен" обрушилася на узбережжя Мексиканської затоки у Флориді, викликавши зливу і зруйнувавши будинки, які простояли десятиліттями.

Ураган "Хелен" ослаб до тропічного шторму після удару по Флориді