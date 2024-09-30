Ураган "Хелен" забрав життя не менше 90 людей у США

ukenru
10:16 • 22561 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 50810 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 120382 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 164247 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 235120 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 158989 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 137504 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127639 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 184751 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77236 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.8 м/с
83 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 105251 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 101623 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 101582 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 72813 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 47541 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 101582 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 235129 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 184758 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 216403 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 547938 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 5079 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 8952 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 17119 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 30842 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 34444 перегляди
Актуальне
Ураган "Хелен" забрав життя не менше 90 людей у США

Ураган "Хелен" забрав життя не менше 90 людей у США

Київ • УНН

 • 18946 перегляди

Південний схід США розпочав масштабне прибирання після урагану "Хелен". Стихія забрала близько 90 життів, залишила мільйони без електрики та спричинила збитки на суму до 100 мільярдів доларів.

Південний Схід США розпочав масштабне прибирання та відновлювальні роботи в неділю, і кількість загиблих наблизилася до 100 після того, як ураган "Хелен" залишив без електрики мільйони людей, зруйнував дороги та мости та спричинив сильні повені від Флориди до Вірджинії, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Як повідомляється, вітри, дощі та штормові хвилі забрали життя не менше 90 людей у ​​Північній Кароліні, Південній Кароліні, Джорджії, Флориді, Теннессі та Вірджинії. Чиновники побоювалися, що буде виявлено ще більше тіл.

Оскільки вежі стільникового зв'язку вийшли з ладу по всьому регіону, сотні людей ще не вийшли на зв'язок з близькими і вважаються зниклими безвісти.

За оцінками страховиків та прогнозистів, збитки становили від 15 до понад 100 мільярдів доларів, оскільки постраждали системи водопостачання, комунікації та найважливіші транспортні шляхи.

У Північній Кароліні майже всі смерті зафіксовано в окрузі Банкомб, де загинуло 30 людей, сказав шериф Квентін Міллер на відеоконференції.

Менеджер округу Евріл Піндер сказала, що вона просить штат про надзвичайну допомогу з продовольством та питною водою. Вулиці в мальовничому місті Ешвілл були затоплені водою.

У Флет-Році, Північна Кароліна, були масові відключення електроенергії, і люди годинами стояли в черзі за бензином.

Приблизно 2,7 мільйона клієнтів по всьому Півдню залишилися без електрики в неділю, повідомив представник Міністерства енергетики США, що на 40% менше, ніж у п'ятницю, після безпрецедентних штормових нагонів, лютих вітрів і небезпечних умов, що поширилися на сотні кілометрів.

Південна Кароліна повідомила про 25 загиблих, Джорджія – про 17, а Флорида – про 11, за словами губернаторів цих штатів.

CNN повідомило про 93 загиблих на Півдні, посилаючись на державних та місцевих чиновників.

Президент США Джо Байден планує відвідати постраждалі райони цього тижня, як тільки він зможе це зробити, не порушуючи роботу екстрених служб, повідомив Білий дім.

У понеділок кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відвідає Валдосту, штат Джорджія, щоб отримати інформацію про наслідки шторму та "сприяти розподілу гуманітарної допомоги", заявили у його кампанії.

Доповнення

У четвер увечері "Хелен" обрушилася на узбережжя Мексиканської затоки у Флориді, викликавши зливу і зруйнувавши будинки, які простояли десятиліттями.

Ураган "Хелен" ослаб до тропічного шторму після удару по Флориді27.09.24, 14:50 • 14584 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
pivdenna-karolinaПівденна Кароліна
bilyi-dimБілий дім
virdzhyniiaВірджинія
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
florydaФлорида

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.76
Bitcoin
$87,252.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.18
Золото
$3,057.39
Ethereum
$2,070.86