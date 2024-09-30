Ураган "Хелен" унес жизни не менее 90 человек в США

Юго-Восток США начал масштабную уборку и восстановительные работы в воскресенье, и количество погибших приблизилось к 100 после того, как ураган "Хелен" оставил без электричества миллионы людей, разрушил дороги и мосты и вызвал сильные наводнения от Флориды до Вирджинии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщается, ветры, дожди и штормовые волны унесли жизни не менее 90 человек в Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Теннесси и Вирджинии. Чиновники опасались, что будет обнаружено еще больше тел.

Поскольку вышки сотовой связи вышли из строя по всему региону, сотни людей еще не вышли на связь с близкими и считаются пропавшими без вести.

По оценкам страховщиков и прогнозистов, убытки составили от 15 до более 100 миллиардов долларов, поскольку пострадали системы водоснабжения, коммуникации и важнейшие транспортные пути.

В Северной Каролине почти все смерти зафиксированы в округе Банкомб, где погибло 30 человек, сказал шериф Квентин Миллер на видеоконференции.

Менеджер округа Эврил Пиндер сказала, что она просит штат о чрезвычайной помощи с продовольствием и питьевой водой. Улицы в живописном городе Эшвилл были затоплены водой.

В Флет-Роке, Северная Каролина, были массовые отключения электроэнергии, и люди часами стояли в очереди за бензином.

Примерно 2,7 миллиона клиентов по всему Югу остались без электричества в воскресенье, сообщил представитель Министерства энергетики США, что на 40% меньше, чем в пятницу, после беспрецедентных штормовых нагонов, сильных ветров и опасных условий, распространившихся на сотни километров.

Южная Каролина сообщила о 25 погибших, Джорджия - о 17, а Флорида - об 11, по словам губернаторов этих штатов.

CNN сообщило о 93 погибших на Юге, ссылаясь на государственных и местных чиновников.

Президент США Джо Байден планирует посетить пострадавшие районы на этой неделе, как только он сможет это сделать, не нарушая работу экстренных служб, сообщил Белый дом.

В понедельник кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп посетит Валдосту, штат Джорджия, чтобы получить информацию о последствиях шторма и "способствовать распределению гуманитарной помощи", заявили в его кампании.

Дополнение

В четверг вечером "Хелен" обрушилась на побережье Мексиканского залива во Флориде, вызвав ливень и разрушив дома, которые простояли десятилетиями.

Ураган "Хелен" ослаб до тропического шторма после удара по Флориде