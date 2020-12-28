Ураган знеструмив десятки тисяч будинків у Франції

Згідно з прогнозами синоптиків, найближчим часом в окремих частинах країни очікуються також сильні снігопади.

Раніше через негоду відключення електрики відбулися в 18 тисячах будинках в розташованих на березі Атлантичного океану регіонах Бретань, Нормандія і О-де-Франс. Як пише онлайн-видання RFI, сила вітру, що вириває з корінням дерева, досягала в цих регіонах 136 км/ч. Ситуацію ускладнювали зливи. У той же час на вершині Ейфелевої вежі в Парижі швидкість поривів вітру, згідно з вимірами, доходила до 145 км/ч.

Підтоплення будинків 27 грудня сталися і в східній частині Англії. 1300 жителям південного сходу країни було рекомендовано залишити свої будинки на період різдвяних свят. За оцінкою синоптиків, триває шторм може привести до подальшого підвищення рівня води в річках.