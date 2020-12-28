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БМ-27 «Ураган»

Ураган знеструмив десятки тисяч будинків у Франції

Київ • УНН

 • 13027 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Через ураган “Белла”, що стався в Великій Британії та Франції в неділю, 27 грудня, в центральних і східних регіонах Франції виявилися знеструмлені близько 34 тисяч домівок. Зокрема, відключення електроенергії через стихію сталося в провінціях Овернь-Рона-Альпи, Бургонь-Франш-Конте і Ельзас, повідомляє французьке інформагентство AFP з посиланням на енергетичну компанію Enedis, а також DW, передає УНН.

Ураган знеструмив десятки тисяч будинків у Франції

Згідно з прогнозами синоптиків, найближчим часом в окремих частинах країни очікуються також сильні снігопади.

Раніше через негоду відключення електрики відбулися в 18 тисячах будинках в розташованих на березі Атлантичного океану регіонах Бретань, Нормандія і О-де-Франс. Як пише онлайн-видання RFI, сила вітру, що вириває з корінням дерева, досягала в цих регіонах 136 км/ч. Ситуацію ускладнювали зливи. У той же час на вершині Ейфелевої вежі в Парижі швидкість поривів вітру, згідно з вимірами, доходила до 145 км/ч.

Підтоплення будинків 27 грудня сталися і в східній частині Англії. 1300 жителям південного сходу країни було рекомендовано залишити свої будинки на період різдвяних свят. За оцінкою синоптиків, триває шторм може привести до подальшого підвищення рівня води в річках.

Нагадаємо, потужний циклон “Яса” викликав руйнівні наслідки на деяких островах Республіки Фіджі.

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