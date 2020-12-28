Напомним, мощный циклон “Яса” вызвал разрушительные последствия на некоторых островах Республики Фиджи.
Ураган обесточил десятки тысяч домов во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Из-за урагана "Белла", который произошел в Великобритании и Франции в воскресенье, 27 декабря, в центральных и восточных регионах Франции оказались обесточены около 34 тысяч домов. В частности, отключения электроэнергии из-за стихии произошло в провинциях Овернь-Рона-Альпы, Бургонь-Франш-Конте и Эльзас, сообщает французское информагентство AFP со ссылкой на энергетическую компанию Enedis, а также DW, передает УНН.
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время в отдельных частях страны ожидаются также сильные снегопады.
Ранее из-за непогоды отключения электричества произошли в 18 тысячах домах в расположенных на берегу Атлантического океана регионах Бретань, Нормандия и О-де-Франс. Как пишет онлайн-издание RFI, сила ветра, вырывает с корнем деревья, достигала в этих регионах 136 км/ч. Ситуацию осложняли ливни. В то же время на вершине Эйфелевой башни в Париже скорость порывов ветра, согласно измерениям, доходила до 145 км/ч.
Подтопление домов 27 декабря произошли и в восточной части Англии. 1,3 тысячи жителям юго-востока страны было рекомендовано покинуть свои дома на период рождественских праздников. По оценке синоптиков, продолжается шторм может привести к дальнейшему повышению уровня воды в реках.