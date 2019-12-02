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Унікальну ікону XIV століття продали у Франції за 6 млн євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Унікальний витвір мистецтва XIV століття - “Мадонну з немовлям на троні”, атрибутовану як твір Майстра Вишебродського вівтаря, придбав нью-йоркський Метрополітен-музей за 6,2 мільйона євро на аукціоні у Франції. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Ця ікона вперше була виставлена на торги.

Майстер Вишебродського вівтаря - ключова фігура Північного Відродження. Безперечними вважаються лише дев’ять вівтарних образів (до 1350 року) з цистерціанського монастиря у Вищому Броді (Південна Чехія). Тільки чотири з них визнані безпосередньо творами Майстра, а не його учнів.

Експертизу проводили куратор празької Національної галереї Ольга Пуйманова і фахівець з готичного живопису Чеського інституту історії мистецтв у Празі Ян Кліпа. 

Щоб отримати придбаний шедевр, музею Метрополітен ще потрібен експортний сертифікат. За французькими законами, Франція може перекупити проданий з молотка шедевр, якщо заплатить за нього встановлену на аукціоні ціну.

Нагадаємо, випадково знайдену у Франції картину 13-го століття продали за 24 млн євро.

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