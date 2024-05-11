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Укрзалізниця вимикає підсвітку на найбільших вокзалах у години пік для економії електроенергії

Укрзалізниця вимикає підсвітку на найбільших вокзалах у години пік для економії електроенергії

Київ • УНН

 • 44287 перегляди

У години пік Укрзалізниця вимикає освітлення на фасадах та окремих ділянках великих залізничних вокзалів з метою економії електроенергії.

Укрзалізниця в пікові години вимкнула підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.

Деталі

Укрзалізниця приєдналася до національних заходів з енергозбереження, зменшуючи споживання електроенергії разом з усією країною.

У пікові години компанія припинила підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів, зокрема, у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові.

Закликаємо усіх долучатися до ощадливого енергоспоживання.
Разом витримаємо енергетичний терор ворога та допоможемо відновити генерацію електроенергії

- Укрзалізниця.

Крім того, за інформацією, в разі необхідності на вокзалах запрацюють пункти незламності, де будуть доступні альтернативні джерела живлення.

За чотири місяці "Укрзалізниця" перевезла рекордну кількість вантажів від початку повномасштабного вторгнення06.05.24, 14:44 • 15868 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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