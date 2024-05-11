Укрзалізниця вимикає підсвітку на найбільших вокзалах у години пік для економії електроенергії
Київ • УНН
У години пік Укрзалізниця вимикає освітлення на фасадах та окремих ділянках великих залізничних вокзалів з метою економії електроенергії.
Укрзалізниця в пікові години вимкнула підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.
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Укрзалізниця приєдналася до національних заходів з енергозбереження, зменшуючи споживання електроенергії разом з усією країною.
У пікові години компанія припинила підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів, зокрема, у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові.
Закликаємо усіх долучатися до ощадливого енергоспоживання.
Разом витримаємо енергетичний терор ворога та допоможемо відновити генерацію електроенергії
Крім того, за інформацією, в разі необхідності на вокзалах запрацюють пункти незламності, де будуть доступні альтернативні джерела живлення.
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