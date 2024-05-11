Укрзализныця выключает подсветку на крупнейших вокзалах в часы пик для экономии электроэнергии

Укрзализныця в пиковые часы выключила подсветку фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов страны. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.

Детали

Укрзализныця присоединилась к национальным мероприятиям по энергосбережению, уменьшая потребление электроэнергии вместе со всей страной.

В пиковые часы компания прекратила подсветку фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов, в частности, в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Харькове.

Призываем всех участвовать в экономном энергопотреблении.

Вместе выдержим энергетический террор врага и поможем восстановить генерацию электроэнергии - Укрзализныця.

Кроме того, по информации, в случае необходимости на вокзалах заработают пункты несокрушимости, где будут доступны альтернативные источники питания.

За четыре месяца "Укрзализныця" перевезла рекордное количество грузов с начала полномасштабного вторжения