Укрзалізниця призначила на літній сезон додаткові поїзди на низку популярних напрямків

Укрзалізниця призначає додаткові поїзди до популярних напрямків у літній сезон. Зокрема, призначено додаткові рейси між Києвом, Львовом, Одессою і Трускавцем, пише УНН з посиланням на сторінку Укрзалізниці у Telegram.

Щоб більше пасажирів могли зручно та комфортно дістатися до своїх рідних, на відпочинок чи у справах – призначаємо низку додаткових рейсів між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем – йдеться у повідомленні.

Деталі

Загалом Укрзалізниця вивела на зазначені маршрути наступні потяги:

поїзд № 291/292 Київ – Львів – Київ курсуватиме з Києва та Львова: 27, 28, 29, 30 червня, а також 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 липня;

поїзд № 265/266 Київ – Одеса – Київ курсуватиме з Києва та Одеси: 27, 28, 29, 30 червня;

поїзд № 159/160 Київ – Трускавець вирушатиме з Києва та Трускавця: 29, 30 червня, а також 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 липня;

поїзд № 168/167 Львів – Одеса вирушатиме зі Львова та Одеси: 27, 29 червня, в також 4, 6, 11, 13, 18, 20 липня.

Зазначається, що у складі призначених поїздів курсуватимуть купейні вагони, але з місцями для сидіння. Тобто зручні, просторі вагони купейного типу з кондиціонуванням повітря, проте у спальному форматі вони не використовуються

Залізничний перевізник звернув увагу пасажирів, що при виборі місць в купейних вагонах із сидячою схемою непарні місця розташовані біля вікна, а парні – ближче до дверей купе.

Квитки на поїзди будуть доступні вже невдовзі:

на сайті;

в мобільному застосунку Укрзалізниці;

в касах вокзалів.

Доповнення

Укрзалізниця запускає з 27 червня новий регіональний експрес №856/855 між Києвом та Житомиром. Час у дорозі трохи більше двох годин, сучасний електропоїзд, квитки вже доступні.

В Україні курсує унікальний арт-поїзд з фотовиставкою Говарда Баффетта "Courage of a Nation". Три вагони показують стійкість українців та мандрують 63 вокзалами країни.