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Укрзализныця назначила на летний сезон дополнительные поезда на ряд популярных направлений

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Укрзализныця добавляет ряд дополнительных поездов к популярным направлениям, таким как Киев, Львов, Одесса и Трускавец, на летний сезон. В составе поездов будут купейные вагоны с сидячими местами.

Укрзализныця назначила на летний сезон дополнительные поезда на ряд популярных направлений

Укрзализныця назначает дополнительные поезда на популярные направления в летний сезон. В частности, назначены дополнительные рейсы между Киевом, Львовом, Одессой и Трускавцом, пишет УНН со ссылкой на страницу Укрзализныци в Telegram.

Чтобы больше пассажиров могли удобно и комфортно добраться к своим родным, на отдых или по делам – назначаем ряд дополнительных рейсов между Киевом, Львовом, Одессой и Трускавцом

– говорится в сообщении.

Детали

В целом Укрзализныця вывела на указанные маршруты следующие поезда:

  • поезд № 291/292 Киев – Львов – Киев будет курсировать из Киева и Львова: 27, 28, 29, 30 июня, а также 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 июля;
    • поезд № 265/266 Киев – Одесса – Киев будет курсировать из Киева и Одессы: 27, 28, 29, 30 июня;
      • поезд № 159/160 Киев – Трускавец будет отправляться из Киева и Трускавца: 29, 30 июня, а также 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 июля;
        • поезд № 168/167 Львов – Одесса будет отправляться из Львова и Одессы: 27, 29 июня, а также 4, 6, 11, 13, 18, 20 июля.

          Отмечается, что в составе назначенных поездов будут курсировать купейные вагоны, но с местами для сидения. То есть удобные, просторные вагоны купейного типа с кондиционированием воздуха, однако в спальном формате они не используются

          Железнодорожный перевозчик обратил внимание пассажиров, что при выборе мест в купейных вагонах с сидячей схемой нечетные места расположены у окна, а четные – ближе к двери купе.

          Билеты на поезда будут доступны уже вскоре:

          • на сайте;
            • в мобильном приложении Укрзализныци;
              • в кассах вокзалов.

                Дополнение

                Укрзализныця запускает с 27 июня новый региональный экспресс №856/855 между Киевом и Житомиром. Время в пути чуть более двух часов, современный электропоезд, билеты уже доступны.

                В Украине курсирует уникальный арт-поезд с фотовыставкой Говарда Баффета "Courage of a Nation". Три вагона показывают стойкость украинцев и путешествуют по 63 вокзалам страны.

                Павел Зинченко

                Павел Зинченко

                Общество
                Украинские железные дороги
                Житомир
                Львов
                Одесса
                Киев
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