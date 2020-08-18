Укргазвидобування та МХП Косюка підписали Меморандум про співпрацю

Меморандум закріплює зацікавленість сторін у всебічному сприянні регіональному розвитку громад та розвитку корпоративної соціальної відповідальності. Також документ передбачає подальше зміцнення співробітництва та об’єднання зусиль, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу, розвитку нафтогазової галузі та підвищення енергетичної та продовольчої безпеки України.

Укргазвидобування зокрема сприятиме МХП в охороні земельних ресурсів, що пов’язані з проведенням геологорозвідувальних робіт на сільськогосподарських землях, братиме участь у спільному фінансуванні проектів регіонального розвитку, здійснюватиме компенсаційні заходи у разі використання земельних ресурсів.

Водночас МХП зобов’язалося сприяти Укргазвидобуванню у налагодженні взаємодії його виробничих підрозділів з підприємствами групи компаній ПрАТ "МХП", надавати консультаційну підтримку у вирішенні важливих питань і також брати участь у спільному фінансуванні проектів регіонального розвитку.

"З Укргазвидобування ми вже реалізовуємо три проєкти у Львівській області. Для закріплення та масштабування нашої співпраці було прийнято рішення підписати меморандум. Він перший у нашій практиці. 2020 рік ми оголосили роком партнерства, ми відкриті до реалізації спільних масштабних проєктів як з бізнесом, так і у форматі державно-приватного партнерства", – зазначив Ігор Лещенко, заступник голови правління з корпоративної соціальної відповідальності ПрАТ "МХП".

"Партнерські відносини з громадами, основані на взаємодопомозі та підтримці – це принципова позиція Укргазвидобування. Ми розуміємо свою відповідальність перед місцевим населенням та співробітниками, які проживають в регіонах, тому прагнемо забезпечити добробут таких громад. Нам приємно, що МХП дотримується тих самих принципів у своїй діяльності. Синергія двох потужних соціально-відповідальних компаній – це те, що зробить нашу країну сильнішою та забезпечить сталий розвиток її регіонів", – зазначив В’ячеслав Чаус, заступник генерального директора АТ "Укргазвидобування" із земельних та соціальних питань.