Укргаздобыча и МХП Косюка подписали Меморандум о сотрудничестве

Меморандум закрепляет заинтересованность сторон во всестороннем содействии региональному развитию общин и развитии корпоративной социальной ответственности. Также документ предусматривает дальнейшее укрепление сотрудничества и объединения усилий, направленных на развитие агропромышленного комплекса, развития нефтегазовой отрасли и повышение энергетической и продовольственной безопасности Украины.

Укргаздобыча в частности будет способствовать МХП в охране земельных ресурсов, связанных с проведением геологоразведочных работ на сельскохозяйственных землях, участвовать в совместном финансировании проектов регионального развития, осуществлять компенсационные меры в случае использования земельных ресурсов.

В то же время МХП обязалось содействовать Укргаздобыче в налаживании взаимодействия его производственных подразделений с предприятиями группы компаний ЗАО "МХП", оказывать консультационную поддержку в решении важных вопросов и также принимать участие в совместном финансировании проектов регионального развития.

"С Укргаздобыча мы уже реализуем три проекта во Львовской области. Для закрепления и увеличения нашего сотрудничества было принято решение подписать меморандум. Он первый в нашей практике. 2020 мы объявили годом партнерства, мы открыты для реализации совместных масштабных проектов как с бизнесом, так и в формате государственно-частного партнерства", - отметил Игорь Лещенко, заместитель главы правления по корпоративной социальной ответственности ЗАО "МХП".

"Партнерские отношения с общинами, основанные на взаимопомощи и поддержке - это принципиальная позиция Укргаздобыча. Мы понимаем свою ответственность перед местным населением и сотрудниками, которые проживают в регионах, поэтому стремимся обеспечить благосостояние таких общин. Нам приятно, что МХП придерживается тех же принципов в своей деятельности. Синергия двух мощных социально-ответственных компаний - это то, что сделает нашу страну сильной и обеспечит устойчивое развитие ее регионов", - отметил Вячеслав Чаус, заместитель генерального директора АО "Укргаздобыча" по земельным и социальным вопросам.