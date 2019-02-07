Українців попередили про початок сезону кліщів

"Поки ще не зверталися – занадто рано, тільки почало тепліти, але вже через два тижні це питання буде актуальним", - зазначили у клініці "Чотири лапи".



Ще у двох клініках повідомили, що звертань через укус кліщів ще не було.



У ветеринарній клініці "Лапоус" також зазначили, що випадків звертання з укусами кліщів ще не було, але почнуться, коли буде потепління.



"Коли плюсова температура – то вже приходять, але в мою зміну ще не було", - додали у клініці.



Нагадаємо, на Харківщині розслідують загибель цуценят рідкісної породи.