Українців попередили про початок сезону кліщів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Києві випадків укусу кліщами тварин ще не траплялися, але з потеплінням варто їх очікувати. Про це УНН розповіли у ветеринарних клініках Києва.
"Поки ще не зверталися – занадто рано, тільки почало тепліти, але вже через два тижні це питання буде актуальним", - зазначили у клініці "Чотири лапи".
Ще у двох клініках повідомили, що звертань через укус кліщів ще не було.
У ветеринарній клініці "Лапоус" також зазначили, що випадків звертання з укусами кліщів ще не було, але почнуться, коли буде потепління.
"Коли плюсова температура – то вже приходять, але в мою зміну ще не було", - додали у клініці.
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