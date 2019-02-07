Украинцев предупредили о начале сезона клещей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Киеве случаев укуса клещами животных еще не попадались, но с потеплением стоит их ожидать. Об этом УНН рассказали в ветеринарных клиниках Киева.
"Пока еще не обращались - слишком рано, только начало теплеть, но уже через две недели этот вопрос будет актуальным", - отметили в клинике "Четыре лапы".
Еще в двух клиниках сообщили, что обращений из-за укуса клещей еще не было.
В ветеринарной клинике "Лапоус" также отметили, что случаев обращения с укусами клещей еще не было, но начнутся, когда будет потепление.
"Когда плюсовая температура - то уже приходят, но в мою смену еще не было", - добавили в клинике.
Напомним, в Харьковской области расследуют гибель щенков редкой породы.