Украинцев предупредили о начале сезона клещей

"Пока еще не обращались - слишком рано, только начало теплеть, но уже через две недели этот вопрос будет актуальным", - отметили в клинике "Четыре лапы".



Еще в двух клиниках сообщили, что обращений из-за укуса клещей еще не было.



В ветеринарной клинике "Лапоус" также отметили, что случаев обращения с укусами клещей еще не было, но начнутся, когда будет потепление.



"Когда плюсовая температура - то уже приходят, но в мою смену еще не было", - добавили в клинике.



Напомним, в Харьковской области расследуют гибель щенков редкой породы.