Українці позитивно оцінюють ініціативу Зеленського щодо переговорів з Путіним – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним позитивно оцінюють 75% українців. Про це свідчать дані опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, передає УНН.
Так, за даними опитування, ініціювання Зеленським переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі позитивно оцінюють 75% українців, а негативно – 15%.
Довідка: загальнонаціональне дослідження громадської думки населення України було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року. Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім автономної республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з колишнім президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим сказав останньому, що готовий до будь-яких форматів зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним, не виключаючи при цьому “нормандський формат”.