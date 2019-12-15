Український центровий здійснив третій дабл-дабл у сезоні НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Центровий збірної України Олексій Лень провів результативний поєдинок в НБА, повідомляє кореспондент УНН.
Наш “бігмен” вийшов з лави для запасних “Атланти Хокс” у протистоянні з “Індіаною Пейсерс”, яке завершилося на користь “Пйсерс” 110:100.
Українець відіграв 21 хвилину на паркеті за які оформив третій у сезоні дабл-дабл — 11 очок (4/8 з гри), 13 підбирань, 2 передачі, 1 перехоплення та 1 блокшот.
Зауважимо, що Лень вже у наступному матчі може встановити рекорд серед українських гравців в історії НБА за кількістю підбирань. Наразі він двома підбиранням поступається колишньому центровому Віталію Потапенко (2725), який відіграв в Асоціації 11 сезонів (Лень проводить 7-й сезон).