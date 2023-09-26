Українських дій проти росії буде більше - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президента України Володимир Зеленський заявив, що українських дій проти держави-терориста буде більше. Поки триватиме агресія рф, повинні відчуватись і втрати росії. Про це він сказав під час відеозвернення, передає УНН з посиланням на ОП.
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"Чітко бачимо, які напрями тиску на росію мають бути посилені, аби терористичні можливості не зростали. Санкцій – недостатньо. Буде більше. Наших власних, українських дій проти держави-терориста теж буде більше. Поки триватиме агресія росії, повинні відчуватись і втрати росії", - розповів Зеленський.
Окрім того, він зазначив, що цілком справедливо закінчити війну на українських умовах на основі нашої Формули миру.
"І обовʼязково – наша робота з партнерами, аби закінчити війну на українських умовах на основі нашої Формули миру. Цілком справедливої", - сказав Зеленський.
Доповнення
Буданов назвав головну ціль для українських дронів на території росії.