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Українські мобільні оператори надали пільги на зв'язок з Іраном після авіакатастрофи

Українські мобільні оператори надали пільги на зв'язок з Іраном після авіакатастрофи

Київ • УНН

 • 15206 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Низка українських мобільних операторів надали пільги на зв'язок з Іраном після катастрофи пасажирського літака МАУ неподалік від Тегерана, повідомляє УНН.

"У зв’язку з трагічними подіями на території Ісламської республіки Іран, компанія Київстар висловлює співчуття сім’ям загиблих пасажирів та членів екіпажу рейсу №PS752 Тегеран-Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". З 8 по 10 січня 2020 кошти за дзвінки з мережі Київстар на номери мобільного або фіксованого зв’язку в Ірані стягуватися не будуть. Всі витрати на дзвінки повернуться протягом дня, коли був здійснений дзвінок", - йдеться у повідомленні оператора мобільного зв'язку "Київстар".

Мобільний оператор lifecell також висловив щирі співчуття родинам загиблих в результаті авіакатастрофи 8 січня 2020 року в Тегерані. "Для підтримки своїх абонентів у роумінгу Ірану, оператор нарахував хвилини для безкоштовного зв’язку з рідними. У рамках програми "Турбота крізь кордони" lifecell забезпечив безкоштовними послугами зв’язку своїх абонентів, які перебувають в Ірані. Для того, щоб клієнти lifecell в Ірані могли зв’язатися зі своїми рідними та близькими, їм нараховано безкоштовно 20 хвилин для голосових дзвінків у межах країни перебування та в Україну", - додали у lifecell.

У "Vodafone Україна" у коментарі УНН вказали, що у разі потреби готові за фактом відкоригувати рахунки.

"Ми завжди допомагаємо нашим громадянам і абонентам у разі стихійних лих та інших надзвичайних подій. У цьому випадку ми навряд чи чимось зможемо допомогти громадянам іншої країни. Але якщо буде хоч якийсь трафік, за фактом готові будемо відкоригувати рахунки", - повідомили в пресслужбі "Vodafone Україна".

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.

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