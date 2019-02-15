Україна сьогодні вшановує учасників бойових дій на території інших держав

"В Україні 15 лютого відзначають День ушанування учасників бойових дій на території інших держав. Його встановлено згідно з Указом Президента від 11 лютого 2004 року. Ця дата вибрана не випадково: 15 лютого 1989 року завершилась радянська військова інтервенція в Афганістан. Через горнило тієї війни пройшли 160 тисяч українців, 12 тисяч з них дістали поранення, контузії, а 3360 не повернулися до своїх домівок", - йдеться у повідомленні.

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За часів СРСР українські військові брали участь у локальних війнах і збройних конфліктах на території 16 держав: Афганістан, Чилі, Іспанії, Єгипті, В’єтнамі, Ефіопії, Сирії, Анголі, Мозамбіку, на острові Куба та в інших «гарячих» точках.

Після того, як Україна здобула незалежність, наші військові фахівці стали учасниками багатьох миротворчих місій.

"За даними Міністерства оборони, з 1992 року у міжнародних миротворчих операціях узяли участь майже 44 тис. військовослужбовців. Від самого початку конфлікту на сході України тисячі ветеранів, насамперед «афганців», виступили на захист рідної землі. Нині вони проходять службу у складі Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, СБУ та інших силових підрозділах", - додали у відомстві.

Цього дня на території інших держав вшановують учасників бойових дій та завершують і храмах і монастирях панахиди за загиблими та померлими учасниками бойових дій.

Нагадаємо, з початку російської збройної агресії на Донбасі статус учасника бойових дій отримали понад 255 тисяч військовослужбовців.