Украина сегодня чтит участников боевых действий на территории других государств

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 59243 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 79584 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129871 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129916 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129539 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124957 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160520 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117817 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141419 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145271 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Украина сегодня чтит участников боевых действий на территории других государств

Украина сегодня чтит участников боевых действий на территории других государств

Киев  •  УНН

 • 10101 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сегодня в Украине, 15 февраля, чествуют участников боевых действий на территории других государств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В Украине 15 февраля отмечают День чествования участников боевых действий на территории других государств. Он установлен Указом Президента от 11 февраля 2004 года. Эта дата выбрана не случайно: 15 февраля 1989 завершилась советская военная интервенция в Афганистан. Через горнило той войны прошли 160 тысяч украинцев, 12 тысяч из них получили ранения, контузии, а 3360 не вернулись в свои дома", - говорится в сообщении.

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Во времена СССР украинские военные принимали участие в локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории 16 государств: Афганистан, Чили, Испании, Египте, Вьетнаме, Эфиопии, Сирии, Анголе, Мозамбике, на острове Куба и в других "горячих" точках.

После того, как Украина обрела независимость, наши военные специалисты стали участниками многих миротворческих миссий.

"По данным Министерства обороны, с 1992 года в международных миротворческих операциях приняли участие почти 44 тыс. военнослужащих. С самого начала конфликта на востоке Украины тысячи ветеранов, прежде всего "афганцев", выступили на защиту родной земли. Сейчас они проходят службу в составе Вооруженных сил , Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, СБУ и других силовых подразделениях", - добавили в ведомстве.

В этот день на территории других государств чествуют участников боевых действий и завершают в храмах и монастырях панихиды по погибшим и умершим участникам боевых действий.

Напомним, с начала российской вооруженной агрессии на Донбассе статус участника боевых действий получили более 255 тысяч военнослужащих.

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