Украина сегодня чтит участников боевых действий на территории других государств
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сегодня в Украине, 15 февраля, чествуют участников боевых действий на территории других государств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"В Украине 15 февраля отмечают День чествования участников боевых действий на территории других государств. Он установлен Указом Президента от 11 февраля 2004 года. Эта дата выбрана не случайно: 15 февраля 1989 завершилась советская военная интервенция в Афганистан. Через горнило той войны прошли 160 тысяч украинцев, 12 тысяч из них получили ранения, контузии, а 3360 не вернулись в свои дома", - говорится в сообщении.
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Во времена СССР украинские военные принимали участие в локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории 16 государств: Афганистан, Чили, Испании, Египте, Вьетнаме, Эфиопии, Сирии, Анголе, Мозамбике, на острове Куба и в других "горячих" точках.
После того, как Украина обрела независимость, наши военные специалисты стали участниками многих миротворческих миссий.
"По данным Министерства обороны, с 1992 года в международных миротворческих операциях приняли участие почти 44 тыс. военнослужащих. С самого начала конфликта на востоке Украины тысячи ветеранов, прежде всего "афганцев", выступили на защиту родной земли. Сейчас они проходят службу в составе Вооруженных сил , Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, СБУ и других силовых подразделениях", - добавили в ведомстве.
В этот день на территории других государств чествуют участников боевых действий и завершают в храмах и монастырях панихиды по погибшим и умершим участникам боевых действий.
Напомним, с начала российской вооруженной агрессии на Донбассе статус участника боевых действий получили более 255 тысяч военнослужащих.