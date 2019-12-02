Україна скоротила запаси газу у ПСГ до 20,76 млрд куб. м

ukru
18:19 • 48467 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 106707 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 107337 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 155972 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 130042 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 153918 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 147062 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 128764 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 172437 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268857 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.6 м/с
49 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

21 березня, 10:15 • 96663 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 106455 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 120494 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 105924 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 85546 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 85546 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 155964 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 153913 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 147059 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 124478 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 48434 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 26876 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 23856 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 105924 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 113685 перегляди
Актуальне
Україна скоротила запаси газу у ПСГ до 20,76 млрд куб. м

Україна скоротила запаси газу у ПСГ до 20,76 млрд куб. м

Київ • УНН

 • 7257 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 30 листопада зменшився до 20,761 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Водночас, 30 листопада з ПСГ України було відібрано 48,64 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 30 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 15,08 млн куб. м, з Угорщини - 0,20 млн куб. м, з Польщі - 2,21 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 67%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Нафтогаз встановив ціну на газ для населення у листопаді у 4899,00 грн за тисячу кубометрів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.22
Bitcoin
$84,107.50
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,024.16
Ethereum
$1,970.18