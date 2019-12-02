Україна скоротила запаси газу у ПСГ до 20,76 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 30 листопада зменшився до 20,761 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Водночас, 30 листопада з ПСГ України було відібрано 48,64 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 30 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 15,08 млн куб. м, з Угорщини - 0,20 млн куб. м, з Польщі - 2,21 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 67%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Нафтогаз встановив ціну на газ для населення у листопаді у 4899,00 грн за тисячу кубометрів.