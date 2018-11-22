Україна надасть гуманітарну допомогу Ємену, Судану і Конго
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Указ № 380/2018 “Про надання гуманітарної допомоги Єменській Республіці, Республіці Судан, Демократичній Республіці Конго”. Про це йдеться на Президентському порталі, повідомляє УНН.
“З метою сприяння подоланню голоду в Єменській Республіці, Республіці Судан, Демократичній Республіці Конго, відповідно до статті 10 Закону України „Про гуманітарну допомогу“, Президент України Петро Порошенко постановляє:
Нагадаємо, згідно з даними ООН, 18 млн з 29 млн жителів Ємену не забезпечені продовольством, а понад 8 млн знаходяться в ще більш скрутному становищі, яким потрібна “надзвичайна продовольча допомога”.
Також, як повідомляв УНН, близько половини населення Південного Судану потерпає від голоду. За даними ВООЗ, 60% дитячих смертей припадає на країни Азії та Африки.
Зазначимо, що за чотири роки (2013-2017 рр. — ред.) Україна опустилася із 47-го на 63-е місце у Глобальному індексі продовольчої безпеки. Також ООН включила Україну до переліку країн з проблемами з продовольством.