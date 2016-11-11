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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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ВООЗ: 60% дитячих смертей припадає на країни Азії та Африки

ВООЗ: 60% дитячих смертей припадає на країни Азії та Африки

Київ • УНН

 • 19097 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. На країни Азії та Африки припадає 60 відсотків дитячих смертей. Про це повідомляє Yahoo News, посилаючись на експертів з Всесвітньої організації охорони здоров'я, Блумбергської школи охорони здоров'я університету Джонса Хопкінса (США) та Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, результати досліджень яких були надруковані у медичному журналі The Lancet, передає УНН.

Проаналізувавши дані про дитячу смертність у 194 країнах світу, фахівці виявили, що більшість випадків, 60 відсотків - припадає на 10 країн: Індію, Нігерію, Пакистан, Демократичну республіку Конго, Ефіопію, Китай, Анголу, Індонезію, Бангладеш і Танзанію. Зокрема, минулого року у світі померло 5,9 мільйона дітей, з яких 2,7 мільйона - немовлята.

Виділили дві основні причини загибелі дітей: ускладнення при передчасних пологах та пневмонія.

За даними дослідників, дитяча смертність у світі в останні роки значно знизилась, проте світові не вдалось досягти мети, яка була визначена Декларацією тисячоліття ООН - знизити кількість смертей на дві третини у період з 1990 до 2015 року. За цей період зниження дитячої смертності склало 53 відсотки.

У 2015 році країни ООН поставили собі за мету досягнути до 2030 року зменшення дитячої смертності до не більш ніж 25 випадків на 1000 народжень.

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