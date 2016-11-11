ВОЗ: 60% детских смертей приходится на страны Азии и Африки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. На страны Азии и Африки приходится 60 процентов детских смертей. Об этом сообщает Yahoo News, ссылаясь на экспертов Всемирной организации здравоохранения, Блумбергской школы здравоохранения университета Джонса Хопкинса (США) и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, результаты исследований которых были опубликованы в медицинском журнале The Lancet, передает УНН .
Проанализировав данные о детской смертности в 194 странах мира, специалисты обнаружили, что большинство случаев, 60 процентов - приходится на 10 стран: Индию, Нигерию, Пакистан, Демократическую республику Конго, Эфиопию, Китай, Анголу, Индонезию, Бангладеш и Танзанию. В частности, в прошлом году в мире умерло 5,9 миллиона детей, из которых 2,7 миллиона - младенцы.
Выделили две основные причины гибели детей: осложнения при преждевременных родах и пневмония.
По данным исследователей, детская смертность в мире в последние годы значительно снизилась, однако миру не удалось достичь цели, которая была определена Декларацией тысячелетия ООН - снизить количество смертей на две трети в период с 1990 до 2015 года. За этот период снижение детской смертности составило 53 процента.
В 2015 году страны ООН задались целью достичь к 2030 году уменьшения детской смертности до не более 25 случаев на 1000 рождений.