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15 марта, 19:03 • 111896 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157109 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132039 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124972 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109667 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103948 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100420 просмотра

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ВОЗ: 60% детских смертей приходится на страны Азии и Африки

ВОЗ: 60% детских смертей приходится на страны Азии и Африки

Киев • УНН

 • 19091 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. На страны Азии и Африки приходится 60 процентов детских смертей. Об этом сообщает Yahoo News, ссылаясь на экспертов Всемирной организации здравоохранения, Блумбергской школы здравоохранения университета Джонса Хопкинса (США) и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, результаты исследований которых были опубликованы в медицинском журнале The Lancet, передает УНН .

Проанализировав данные о детской смертности в 194 странах мира, специалисты обнаружили, что большинство случаев, 60 процентов - приходится на 10 стран: Индию, Нигерию, Пакистан, Демократическую республику Конго, Эфиопию, Китай, Анголу, Индонезию, Бангладеш и Танзанию. В частности, в прошлом году в мире умерло 5,9 миллиона детей, из которых 2,7 миллиона - младенцы.

Выделили две основные причины гибели детей: осложнения при преждевременных родах и пневмония.

По данным исследователей, детская смертность в мире в последние годы значительно снизилась, однако миру не удалось достичь цели, которая была определена Декларацией тысячелетия ООН - снизить количество смертей на две трети в период с 1990 до 2015 года. За этот период снижение детской смертности составило 53 процента.

В 2015 году страны ООН задались целью достичь к 2030 году уменьшения детской смертности до не более 25 случаев на 1000 рождений.

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