ВОЗ: 60% детских смертей приходится на страны Азии и Африки

Проанализировав данные о детской смертности в 194 странах мира, специалисты обнаружили, что большинство случаев, 60 процентов - приходится на 10 стран: Индию, Нигерию, Пакистан, Демократическую республику Конго, Эфиопию, Китай, Анголу, Индонезию, Бангладеш и Танзанию. В частности, в прошлом году в мире умерло 5,9 миллиона детей, из которых 2,7 миллиона - младенцы.

Выделили две основные причины гибели детей: осложнения при преждевременных родах и пневмония.

По данным исследователей, детская смертность в мире в последние годы значительно снизилась, однако миру не удалось достичь цели, которая была определена Декларацией тысячелетия ООН - снизить количество смертей на две трети в период с 1990 до 2015 года. За этот период снижение детской смертности составило 53 процента.

В 2015 году страны ООН задались целью достичь к 2030 году уменьшения детской смертности до не более 25 случаев на 1000 рождений.